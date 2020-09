Avanza en Entre Ríos la ley de cannabis medicinal: "Saldríamos de la ilegalidad"

En las últimas horas, el gobierno de Entre Ríos avanza en el debate sobre el proyecto de ley de cultivo de cannabis para uso medicinal.

Se realizó una reunión en donde se analizó la perspectiva para la producción y desarrollo del cultivo y del encuentro participó el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo y el secretario de Ciencia y Tecnología, Jorge Gerar.

El proyecto, fue impulsado por los legisladores provinciales Silvia Moreno y Néstor Loggio, y tendrá un tratamiento legislativo en las próximas semanas.



"Entre el miércoles y el jueves vamos a presentar un proyecto que abarca el autocultivo, el cultivo en farmacias y que el Estado nos pueda ayudar y hacerse cargo, más que nada queremos que nos acompañe", expresó a Elonce TV de Carola Olavarria mamá Cultiva.



En la organización "hay más de 100 personas, en toda la provincia somos un centenar de familias. Lo importante del proyecto es que salimos de la ilegalidad y vamos hacia la legitimidad", dijo.



Y agregó que "salimos de la persecución de los pequeños cultivadores, que el Estado acompañe a los médicos y a los profesionales, que las personas que no puedan acceder al aceite de cannabis, lo puedan hacer a través de la prescripción médica".



"Esto lo venimos pidiendo hace cuatro años. Tenemos una ley pero no se profundizó, y ahora con esta ley provincial, podemos hacer que todo lo que dice la ley nacional se pueda aplicar en Entre Ríos".



Algunas de las cosas que implica la ley "es que las farmacias se hagan cargo, que el Conicet trabaje para la materia verde, que los laboratorios también lo puedan trabajar. También se debería incluir en las facultades, para que los próximos profesionales conozcan del tema".



"A nosotros nos dio un bienestar, que es difícil de expresar en palabras, pero cuando tu hija deja de convulsionar y se puede conectar con una persona, que deja de tomar tanta medicación y puede trabajar día a día, no tiene explicación. Cuando una persona está enferma, le quita calidad de vida y esto nos la está devolviendo", señaló.



En estos momentos "le agradecemos a nuestros legisladores porque nos escucharon, y están analizando el proyecto para que pueda aplicarse en Entre Ríos".