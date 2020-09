"Brigada punta de flecha" apaga incendios en las islas y asiste a los lugareños

La "Brigada Punta de Flecha", es un grupo de hombres que se autoconvocaron y luchan todos los días para apagar los fuegos de los humedales.

"Estamos asistiendo a las personas que viven en las islas. Le llevamos alimentos no perecederos y ropa. Algunos fueron afectados por los fuegos y a otros pudimos llegar a tiempo para rescatarlos del incendio", expresó uno de los integrantes del grupo a Elonce TV.



"La bajante histórica del río y la sequía, son unos de los factores que estos incendios. Hay que realizar un protocolo para que las personas no hagan más fuego, porque con las condiciones de los pastizales, eso puede ocurrir un desastre", dijo.



Y agregó que "tenemos algunos elementos de las donaciones que realizamos. Por suerte tenemos algunas herramientas y máscaras para protegernos del humo".



"Necesitamos elementos para vestirnos y el poder movernos libre por las islas, que podamos bajar las embarcaciones. Tambien necesitamos nafta, aceite para lancha, frazadas, entre otros".



Elementos que necesitan:

- Nafta

- Aceite para lancha

- Chicote

- Pala

- Rastrillo

- Off

- Frazadas, sábanas

- Yerba. café. té.

- Alimentos y asistencia sanitaria a las familias de las islas



Para ser voluntario o aportar tu lancha, te podés comunicar al: 3416960013

Numero de CBU para donaciones-3300001320010213704068