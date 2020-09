¿Horario corrido o cortado?: La opinión de los comerciantes de la Peatonal

Paraná Empleados casas de electrodomésticos piden que se mantenga el horario de corrido

La opinión de los comerciantes

Como consecuencia de la pandemia, los comercios en Paraná atienden al público horario corrido a partir de las 9 y hasta las 18, mientras que los supermercados lo hacen hasta las 20hs.en un recorrido por Peatonal San Martín rescató la opinión de tres comerciantes, de distintos rubros, los que manifestaron su opinión en relación a la disposición.Se recodará que desde el Sindicato de Empleados de Comercio confirmaron que por estas horas analizan reducir una hora el horario de atención al público tanto en comercios del centro como en supermercados; así como también que no se trabaje más los sábados por la tarde, a excepción de aquellos que expenden alimentos o artículos de primera necesidad."La gente se está acostumbrando al horario corrido pero a la siesta merma el movimiento", aseguró ala responsable de una tienda de indumentaria que trabaja en horario corrido."No hay nada estable, pero sí un poco de ventas fuertes de jueves a sábados porque el horario se extendió hasta las 18hs y eso nos favoreció un poco", agregó.Consultada a la comerciante respecto a cómo cautiva al cliente durante el aislamiento, esta explicó que "los días de mucho frío o de lluvia realizamos envíos y también a través de redes sociales porque todo el tiempo publicamos productos que ingresan de la nueva temporada"."Mejor atención, buena calidad y los mejores precios", son la clave. "Es un desafío por el tema de los talles pero agradecemos que los clientes se acostumbraron y además, trabajamos con las mismas fábricas desde hace años y eso nos ayuda un montón porque el cliente ya conoce las medidas de los talles", explicó la trabajadora."Tratamos de complacer al cliente en lo que más se pueda", recalcó y destacó que "en WhatsApp se define la venta". "Tomamos todos los cursos nuevos para aprender, y no dejar enfriar la venta, sino que tratamos de estar atentos, responder, enviar fotos y contar con stock de acuerdo a lo que el cliente nos pide", detalló la comerciante.Por su parte, el responsable de una sastrería para hombres sentenció: "No sirve el horario corrido porque Paraná es un pueblo en el que a la siesta, entre las 13.30 y las 15hs, no anda nadie"."No tiene sentido el horario corrido y no nos consultan a nosotros, los comerciantes", se quejó el hombre a través deal apuntar que el horario de atención al público "tiene que estar en dos turnos, porque la gente recién empieza a andar a las 17hs"."La Peatonal será un desierto cuando suban las temperaturas", avizoró el responsable de la casa de prendas de vestir para hombres."Prácticamente no hay ventas, se cayó todo; lo que más se vende es ropa sport, nada de sacos y trajes", evidenció.En tanto, desde una librería destacaron aque "la lectura creció porque la gente tiene más tiempo y es beneficiosa". "Tenemos bastante movimiento por ser un rubro al que no le afecta, aunque al horario de la siesta se tranquiliza la situación", reconoció el comerciante.Al comentar que "los libros de actualidad política, economía y novelas" son los más requeridos durante el aislamiento, el librero evidenció que "los sábados explota de gente a la mañana pero en la semana hay un ritmo tranquilo".Finalmente, el comerciante se mostró a favor del horario corrido "porque beneficia el ida y vuelta de los empleados".