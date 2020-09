En tiempo de pandemia, abrieron nuevas verdulerías en Paraná

El presidente del mercado concentrador de frutas y verduras El Charrúa, Humberto Brandolín, indicó que a comienzos de la cuarentena "la gente entró en pánico" y tuvieron algunos inconvenientes para abastecerse, pero que luego todo tendió a normalizarse. En base "a un protocolo se regularizó la situación para que la ciudad se abastezca de mercadería".Señaló que en la actualidad "hay 40 puesteros y la playa libre con la producción local de hoja".Acerca de la provisión, acotó que "estamos en la etapa en que se termina la producción de Salta y comienza la de Corrientes, por lo que escasean algunos productos". No obstante, aclaró que "no tenemos ningún inconveniente de los camiones para transitar por las rutas".Brandolín admitió que han notado un incremento en la cantidad de verdulerías. "Por ahí tenían un rubro, por la pandemia no pudieron seguir y optaron por abrir alguna verdulería en su casa. Siempre ha pasado ante algunas crisis, pero es un tiempo. No es un rubro fácil, sino muy complicado. Mucha gente joven prueba algunos meses y después busca otras opciones"."Por día ingresan entre 250 y 300 verduleros. También tenemos otras 100 personas entre trabajadores y operadores. Son unas 400 personas diarias", mencionó el titular del mercado El Charrúa.Comentó que "ahora hay todo tipo de verduras de hoja, que se produce acá. Y también papa"."En el cambio de estación que se termina la producción de Salta y empieza Corrientes, hay faltante de zapallito, tomate y chaucha, que son cosas de veranos", añadió.En cuanto a la metodología de trabajo por la pandemia, expresó que "no hemos tenido inconvenientes, solamente el caso de un hijo de un operador, que hoy en día está en actividad nuevamente. Aplicamos el protocolo".Finalmente, advirtió que "vamos a tener problemas en la producción hortícola y estamos en conversaciones con el municipio para reactivarla". Añadió que hace algunas décadas, "había 40 productores y hoy quedan 16. Muchos quedaron en la zona urbana, con las fumigaciones, no pueden cosechar".