Se recuperó de covid 19 y pide respetar las medidas "para cuidarnos entre todos"

"Me tocó sufrir el covid 19", dijo el joven ya recuperado. En principio tuvo fiebre y al otro día no tenía olfato ni gusto, lo cual lo llevó a realizarse el hisopado que le dio positivo. A partir de ese diagnóstico, tuvo que aislarse y tomar todos los recaudos, aunque en su núcleo familiar se contagiaron sus padres "que son personas mayores y ellos tuvieron síntomas más graves, con cierta dificultades para respirar y mucha fiebre"."Las personas adultas son las que más sufren con esta enfermedad, las que tienen más riesgo y las que más tienen que cuidarse y nosotros debemos cuidarlos. Para ellos es muy traumático y sobrellevar esta enfermedad es muy valiente de su parte", expresó Juan Pablo aConsultado sobre cómo fue la reacción de su entorno al enterarse que tenía covid 10, el muchacho expresó: "Tuve apoyo de la gente que me brindó su energía y cariño, pero también encuentro rechazo de cierta parte de la sociedad que no comprende y hay cierta discriminación, tengo amigos que la han padecido, sin entender por qué. Hoy en día estamos todos muy expuestos a esto, pero hay que sobrellevarlo y cuidarse lo máximo posible".Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a acatar con el aislamiento y distanciamiento para evitar los contagios. "Las reuniones sociales son un punto muy alto donde la gente se contagia y hay que hacer caso de las medidas porque son cuestiones básicas para cuidarnos entre todos", reflexionó.