La enseñanza técnica y el desafío de enseñar en tiempos de pandemia

En el marco de los 15 años de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, Helga Brassesco, rectora de la Escuela de Educación Técnica N° 21 de la ciudad de Paraná, celebró la normativa que mejoró notablemente la calidad educativa y la matrícula en los establecimientos.



"A partir de la sanción de la ley creció mucho la matrícula en las escuelas técnicas porque se crearon muchas más escuelas y hubo mayor financiamiento y hay mucha incorporación de alumnos, incluso de mujeres, que antes no había tanto", indicó la rectora en diálogo con el programa Mediodía de Noticias de Elonce TV.



En Paraná la oferta para aquellos estudiantes que optan por la educación técnica "es variada". En lo que respecta a la escuela Técnica N° 21, "tiene Mecánica Vial y Tiempo Libre, Recreación y Turismo, que son dos especialidades totalmente diferentes". Más mujeres que antes

Por otra parte, Brassesco indicó que "la Ley de Educación Técnico Profesional tiene un artículo específico de lo que es la igualdad de género que hace especial hincapié en brindar la misma oportunidad a las mujeres y en la escuela lo vamos viendo, las chicas cada vez más eligen la educación técnica, incluso las tecnicaturas que son más pesadas. Se forman en las mismas condiciones que los varones".



Además refirió que las prácticas profesionalizantes también fueron incorporadas con la ley y tiene que ver con la formación específica en el ámbito laboral. La enseñanza en pandemia

En el marco de la pandemia, Brassesco expresó que fue todo un desafío llevar adelante los talleres de forma no presencial.



"La técnica tiene que ver con el saber hacer y se nos está complicando bastante, pero los profesores están muy dispuestos y están haciendo videos desde sus casas con elementos específicos que le hemos brindado desde la escuela para poder llevarles el hacer a los chicos. No en todas las casas tienen los elementos para hacer un trabajo práctico o una maqueta y por eso ahora se les muestra lo que se puede hacer y lo que necesitan en relación a ese taller".



Sobre cómo reaccionan los estudiantes, la rectora de la EET 21 señaló que los chicos de los primeros años están ávidos de los talleres, pero entiende que tendrán tiempo de recuperar y por eso se hace foco en brindarles los conocimientos, para que cuando regresen al taller sepan las herramientas y qué necesitan. El inconveniente se presenta con los alumnos del séptimo año que en este 2020 deben egresar de la escuela.



Para este caso, Brassesco explicó que "se están barajando muchas opciones, el tema es que no sabemos cuándo termina esto (de la pandemia) y se van planteando distintas posibilidades. En un primer momento se habló de volver estos tres últimos meses del año, pero es casi imposible. Ahora están planteando febrero, marzo y abril como posible finalización de esos chicos de séptimo año y alargar el ingreso a la facultad, para aquellos que sigan un estudio". Inscripción al ciclo 2021

Finalmente, Brassesco adelantó que todavía no tienen definido cómo será la inscripción para el año próximo, porque están esperando directivas de la Dirección de Educación Técnica. "Seguramente será distinta y no será en la puerta de la escuela por orden de llegada", como se ha venido realizando. Elonce.com