Se aproxima la primavera: Los lapachos tiñeron el paisaje de Paraná

Árboles históricos

Un emblema de la ciudad paisaje son los coloridos lapachos que florecen y adornan las calles y veredas de Paraná con sus hermosos tonos rosas y blancos. Cuando estos ejemplares florecen es uno de los indicios que la primavera está llegando.Este año, debido al cambio brusco de temperatura los lapachos florecieron antes de tiempo y en diversos puntos de la ciudad se pudieron observar los pintorescos árboles.En Paraná, los lapachos rosados son un emblema y se los puede ver, principalmente, en el Parque Urquiza, calle Alameda de la Federación y Avenida Ramírez. Pero no son los únicos: hay uno amarillo en la zona de la Costanera y uno blanco en Avenida Ejército."La floración de los lapachos responden a dos estímulos, uno es el estrés hídrico y otro el térmico. En Paraná la floración se produce por este último", señaló el director del Vivero Municipal, Carlos Morbidone, aEn este sentido, explicó que "una vez que ese estrés lo activa al árbol normalmente este voltea todas las hojas y cuantas más se caen, mas flores salen"."La función de las flores en el árbol es llegar a producir un fruto con semillas que se logra a través de la polinización", remarcó.A su vez, declaró que "muchas veces ocurre que, si hay lluvia, el agua lava el polen de las flores y anula su función reproductiva lo que ocasiona que se caigan más rápido. Además el viento afecta notablemente también".En relación que en Paraná hay Lapachos en diversas zonas, Morbidone, señaló que "los ejemplares florecen en distintos momentos, tiene que ver mucho con las temperaturas, en el centro florece primero que en otras zonas de la ciudad como la del parque botánico"."El tiempo de floración no es exacto, hay veces que sucede que en julio y otras en agosto. Lo que si observamos es que el lapacho y el espinillo florecen en el mismo tiempo", contó."Probablemente la postal rosada que se vio la última semana no va a volver a ocurrir, ahora vine la floración violeta que son la del jacaranda, luego siguen las tipas y chivatos", sumó."En un sector del parque comenzamos a plantar hijos de árboles que tienen algún evento histórico, como el algarrobo de la Floresta, que es un árbol que tiene más de 400 años y es donde estuvo Belgrano y lo plantamos en honor a María Cura", indicó.Al finalizar dijo que "también plantamos un Olivo que es un hijo de un árbol que está en la escuela Moreno que tiene más de 350 años".