Un vecino denunció los inconvenientes por la prestación de servicios públicos

Un vecino denunció antelos inconvenientes por la prestación de servicios públicos en Paraná. En detalle, apuntó a las consecuencias por desbordes cloacales registrados sobre Avenida Almafuerte y calle Gdor. Ramón Febre. "Tengo que salir con mi motito eléctrica porque soy discapacitado y no puedo pasar por acá", apuntó Héctor Cois al quejarse además por "el olor a podrido" que emanaba de los desechos."Y en la otra cuadra tenemos otro pozo desde antes de fin de año. En la equina de Mihura y Almafuerte hay otro pozo por el que una chica se chocó un auto estacionado por esquivarlo", agregó.Y continuó: "Además, pasan con la barredora del lado que no hay basura porque dicen del otro hay autos estacionados. Cómo van a pasar a barrer a las 9.30hs ?se preguntó. O no entienden, o no ven o son brutos"."Pero para los impuestos no son brutos porque los mandan todos los meses. Ellos cobran el sueldo y cuando voy a reclamar a Cinco Esquinas me dicen que no están para eso", reprochó el vecino al recomendar: "Que arreglen internamente entre ellos así yo no tengo que andar de un lado a otro, para que encima no me hagan caso"."Me dicen que por internet o que llame, pero no te atienden y te ponen la musiquita", se quejó el vecino de Avenida Almafuerte."Si yo quiero hacer un arreglo en mi casa, me exigen hasta que los ingenieros, pero ellos hicieron la avenida, la hicieron mal porque quedó más alta que las calles laterales y encima la cobraron", sentenció.