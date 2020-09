Video: El pianista paranaense José Bulos tocó en vivo en Elonce TV

El pianista José Bulos trabaja sobre el folklore argentino en el piano, tanto en obras originales como también en arreglos propios. En una edición del programa Peña Entre Todos, tocó en vivo Estando solo de Abelardo Dimotta; una chamarrita de su autoría y al finalizar la entrevista, interpretó Soy guaraní.



"Yo me forme en música clásica, estudie en la Universidad del Litoral y destacó una gran maestra que es de Paraná, que me marcó. Luego, por la música que escuchan mis padres y mis amigos, abrí mi perspectiva", expresó a Elonce TV el artista.



"Descubrí que había un tesoro de música argentina para el piano. Descubrí música que me deslumbró. Luego de la facultad, estudié con Hilda Herrera, que para mí es la mayor referente de música para piano. Estuve trabajando con ella y guio mi camino", dijo.



Y agregó que "años después conocí el Movimiento Costa a Costa, y me di cuenta que en la provincia hay músicos de gran nivel, que aman esta música".



Sobre las canciones que no tienen partitura, comentó que "en general trato de escuchar mucho y sacarlo en el piano. Escribo una guía e intento trasladar al piano lo mismo que hace el acordeón o lo que me parece que suena. Como son distintos instrumentos, suelen sonar distinto, entonces dejo volar la imaginación".



José, contó que "el año pasado logre editar mi primer disco Estando Solo, ya que generalmente es de piano solo. Tuve mucha ayuda y traté de hacer canciones de los referentes de la música litoraleña".



"Durante este periodo, uno va cambiando su modo de pensar, tuvimos mucho tiempo para reflexionar. Soy docente y el tener que cambiar la manera de trabajar, hace que uno se llene de preguntas y pruebe cosas que en otra situación no hubiera pasado", comentó.



Al respecto dijo que "trato de pensar en que puede llegar a suceder el día que todo se abra, porque me hace poner muy ansioso. Estoy tratando de aprovechar y aceptar este momento que nos toca vivir".