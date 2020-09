"El amor existe", dijo la mujer a la que propusieron noviazgo con un pasacalles

Un paranaense colgó un enorme pasacalles para pedirle a una joven que sea su novia. "¿Quieres ser mi novia? Jessi te necesito a mi lado, Ale", decía el gigantesco cartel colgado sobre calle Rondeau y que llamó la atención a más de uno, sobre todo a los curiosos que querían saber el desenlace que tuvo la propuesta.Él contó acómo surgió la historia de amor y los motivos por los que surgió la idea de colgarle un pasacalles sobre calle Rondeau para pedirle a Jessi que sea su novia.Según contó Ale, ella le dijo que sí y están volviendo a empezar a conocerse.rescató la palabra de ella. "Estamos en un momento de amistad y nos estamos conociendo de esa manera", contó Jessi al dar cuenta que "el tiempo dirá y ojalá que sea algo lindo"."Fue hermoso recibir ese cartel, es muy lindo", animó al revelar qué sintió tras la propuesta de noviazgo que se da 20 años después de haberse conocido."Íbamos a la escuela, en diferentes años. Yo daba clases de hip-hop y de esa manera me conoció porque él se anotó y ahí comenzamos una relación. Yo era menor de edad, tenía 14 años y estaba a cargo de mis hermanos, él tenía 18 y ya un hombre prácticamente.. Por esas cosas de la vida, tuvimos que dejar esa relación, pero fue mi primer sano, de la niñez, fue hermoso", recordó Jessi.Y a continuación agregó una parte de la historia que él no contó: "Él conoció a otra chica, y yo sufrí pero no fue un odio; de hecho me pidió perdón pero yo no guardo rencor"."Hace un año atrás me envió una solicitud, empezamos a dialogar y a tener una relación linda. Empezó un tratamiento conmigo ¡qué casualidad! -recuerda entre risas-. Hace poco me mandó unas flores, y hace unos días me dijo que saliera afuera a fijarme y no lo podía creer, no sabía dónde meterme", reconoció al rememorar el enorme pasacalles.Jessi comentó que tras la propuesta en redes sociales recibió muchos mensajes muy lindos y que hasta el remisero la reconoció como la joven a la que le propusieron noviazgo con un gigantesco cartel."Todavía el amor existe, está", sentenció la mujer al bregar para "que a todas las mujeres les suceda lo mismo, porque es lindo". Y recomendó "que el hombre se anime" a este tipo de gestos románticos.Finalmente, Jessi -al acotar que sufrió por amor- sostuvo que Ale tendrá que conquistarla. "Para llegar a algo hay que conocerse y en eso estamos", comentó al agradecer por el "gesto muy lindo" que tuvo para con ella.