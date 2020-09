Gimnasios reiteran pedido de habilitación de la actividad

Dueños y trabajadores de gimnasios continúan solicitando la reapertura de actividades para poder trabajar bajo protocolos estrictos."Los gimnasios somos seguros y necesitamos volver a trabajar", aseguró la dueña del gimnasio Taian, Andrea Sanfilippo, aAdemás, indicó que "nos consideramos comercios de cercanía porque sólo vienen las personas que viven en la zona"."No queremos compararnos con otros rubros, pero no es justo que nos hagan cerrar, porque somos seguros no se producen contagios de coronavirus", remarcó.En este sentido señaló que "a través de encuestas que realizamos durante el mes que estuvimos abiertos, se pudo comprobar que las casas de entrenamiento no son lugares de contagio"."Sabemos que hay cierta incertidumbre porque es algo nuevo para todos, pero queremos transmitir tranquilidad a los clientes", sentenció.Al finalizar dijo que "en este momento volvimos para atrás, estamos haciendo clases virtuales y alquilamos elementos, un mes de trabajo no fue suficiente para cubrir las deudas".