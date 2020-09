Empleados casas de electrodomésticos piden que se mantenga el horario de corrido

A raíz de la pandemia, los comercios cambiaron su horario habitual y atienden de 9 a 17 horas."El nuevo horario nos benefició mucho, y lo pudimos obtener por la pandemia. Creemos que lo tenemos que mantener una vez que pase toda esta situación. Por eso nos convocamos con un grupo de colegas de diferentes comercios de electrodomésticos, para poder lograr el objetivo", expresó aAndrea, empelada."Gracias al implementación del nuevo horario, podemos realizar actividades recreativa y tener una rutina armoniosa. Cambiamos totalmente la forma de vida", dijo y agregó que a nivel económico "también se vio reflejado el cambio, además es algo que nos afectó a todos, nosotros no gastamos tanto en movernos para ir a trabajar".Además aclaró que "se daría un descongestionamiento del tránsito, ya que gran parte de los ciudadanos, que somos empleados de comercios, no estaríamos movilizándonos en los horarios picos".Desde el Sindicato de Empleados de Comercios "nos apoyan en esta postura, y nos van ayudando a como poder proseguir con el pedido. Queremos dialogar con las autoridades, para que ellos nos escuchen y nos entiendan. Queremos que nuestro pedido se explaye en una ley".En tanto, Daniel otro empelado de casa de electrodomésticos, comentó que "la crisis que se vive por la pandemia, desde el rubro de venta de electrodomésticos no se sintió tanto, estuvimos trabajando de la misma manera o mejor que antes".En ese sentido, remarcó que "por ese motivo creemos que podemos seguir manteniendo el horario, porque las empresas no se vieron afectadas".Sobre las personas que se convocaron para realizar el pedido, mencionó: "Somos alrededor de 150 compañeros de Paraná. Tenemos colegas que viven en Colonia Avellaneda o San Benito y tenían que realizar cuatro viajes. Estos horarios redujo el gasto del transporte a la mitad".Al finalizar, señaló que "salir a las 17 horas nos permite volver a nuestras casas y poder pasar tiempo con nuestros hijos y en familia".