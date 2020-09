Cuota alimentaria: las notificaciones se hacen por medio de WhatsApp

La pandemia por el covid 19 obligó a cambios y modificaciones en algunos ámbitos laborales y en el marco de la justicia, los procesos se vieron más complicados ante la reducción de la actividad.



Y en este sentido, con el tema de la cuota alimentaria, en lo que hace a su notificación, se tuvo que recurrir a una nueva vía de comunicación.



En diálogo con el programa Entrevistas de Elonce TV, Jorgelina Guilisasti, abogada paranaense especialista en Familia, se refirió al respecto y señaló que "la cuota alimentaria siempre es un problema recurrente por diversos factores, y en esta situación de pandemia se registraron muchas dificultades para percibir o continuar con la cuota" y hasta se podría decir que hubo un aumento en los reclamos.



Asimismo, indicó que en este marco de emergencia sanitaria, "hubo muchas novedades" en el tema de las notificaciones y ante la imposibilidad de usar papel y asistir a los juzgados, "se realizan por WhatsApp que antes ni se pensaba. Se ha recurrido a otros modos de notificación que es la forma de comunicarse que tiene el juzgado con el justiciable".



Según indicó la abogada, en Paraná "se notifica al alimentante por WhatsApp que tiene que pagar y en otras jurisdicciones del país lo hacen por Facebook o mail. Se ha complejizado la forma de trabajar".



"La prestación alimentaria es complicada, se está viendo que no sólo lo es para el que la pide sino también para el alimentante, para las dos partes es complicada. Si bien en Paraná todavía no se ha aplicado, hay jurisprudencia de otros lugares donde se ha reducido temporariamente y mientras dure esta situación de pandemia la cuota alimentaria" porque el alimentante tenía una actividad que se veía afectada por las restricciones impuestas por las autoridades.



Tras ello, Guilisasti aclaró que la prestación alimentaria "no puede suspenderse, ni hablar si el que lo solicita es un niño o adolescente, a lo sumo se puede disminuir temporariamente pero no suspender, salvo que el alimentante tenga un grave problema de salud o algo similar".



Finalmente, y al ser consultada sobre el desarrollo de las actividades profesionales en este peculiar año, la profesional dio cuenta que "los procesos se volvieron más complicados para hacerlos efectivos. A veces el organismo que tiene que descontar la cuota alimentaria no tiene forma de recibirnos el oficio que ordena ese descuento, porque por ejemplo tampoco tienen un mail habilitado con el juzgado, no tienen personas trabajando y eso es una terrible complicación". Elonce.com