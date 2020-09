Propuesta de noviazgo 20 años después: La historia de amor detrás del pasacalles

La historia de amor

Una propuesta, 20 años después

Dicen que el amor está el aire. Un paranaense colgó un enorme pasacalles para pedirle a una joven que sea su novia. Es sin dudas, una novedosa propuesta en esta época en la que la pandemia por coronavirus nos obliga a quedarnos en casa."¿Quieres ser mi novia? Jessi te necesito a mi lado, Ale", decía el gigantesco cartel colgado sobre calle Rondeau y que llamó la atención a más de uno, sobre todo a los curiosos que querían saber el desenlace que tuvo la propuesta."Vos me encantas desde hace tiempo y no me imagino con nadie más que tú, sonrío con solo mirarte", argumentaba el interesado."Le vamos a dar un final feliz así ya se sacan las dudas", prometió Ale aal reconocer que no imaginó la repercusión que iba a tener su llamativa propuesta de noviazgo. "Solo quería demostrarle mi amor hacia ella, nada más", confesó.Ale y Jessi se conocieron hace casi 20 años cuando asistían a la Escuela Enrique Berduc que funciona en el Complejo Escuela Hogar."Ella tenía 14 años, y yo 17. Nos pusimos de novios durante un par de meses pero sus hermanos se enteraron y no querían que tuviera novio porque era menor y además porque estaba a cargo de ellos", contó el muchacho, hoy pronto a cumplir sus 37 años."No quería que se pelee con los hermanos por mi culpa, así que con el tiempo dejamos de salir y nos vimos más. Cada uno hizo su vida pero yo siempre pensaba en ella", confesó Ale en comunicación conFue así que un día decidió buscarla en la red social Facebook, le envió una solicitud de amistad y desde entonces comenzaron a hablar. "Entablamos como una amistad pero yo sentía que ella tenía que ser mi pareja", aseguró él.Dicen que el amor está el aire. Con ese impulso, Ale tuvo la idea de colgarle un pasacalles sobre calle Rondeau para pedirle a Jessi que sea su novia; ella esteticista y él, peluquero, su perseverancia apuntaba a "demostrar lo que siente por ella".Ahora bien, lo que todos quieren saber. Es que según contó él, tras la repercusión que tuvo la propuesta, varios le mandan mensajes para conocer la respuesta.Y la respuesta fue ¡Sí, quiero! Ale y Jessi están volviendo a empezar a conocerse. "Ella no lo podía creer, está contentísima y nos estamos conociendo", contó el flamante novio en comunicación conSegún adelantó, ya planea otra sorpresa para maravillar a su amada.