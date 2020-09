Labraron un acta a drugstore que a diario se excedía en el horario de delivery

Un drugstore ubicado sobre Avenida Almafuerte al 1500, en Paraná, fue blanco de un acta de advertencia debido a que a diario se excedía en el horario de delivery.De acuerdo a la normativa municipal debido a que la capital entrerriana, los bares, restó y quioscos están a habilitados a operar bajo la modalidad delivery y take away hasta las 23hs.En ese marco, personal policial de la comisaría tercera e inspectores municipales realizó anoche distintos controles de los cierre de comercios; y se efectivizó una intervención en un drugstore Avenida Almafuerte al 1500, donde se lo invitó al dueño del local al cierre del mismo, para luego proceder a labrar las actas respectivas."Eran las 23.30hs y este drugstore aún seguía operando a través de la modalidad de delivery, y así lo venía haciendo a diario", aclaró ael jefe de comisaría tercera, Sebastián Villamonte.Según se supo, desde desde Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Paraná le advirtieron al comerciante que, si no cumple con las medidas dispuestas en el marco del aislamiento, le clausurarán el negocio.