Seguridad e higiene: "Los protocolos deben estar adaptados a cada empresa"

Cada año, el 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene. El objetivo es concienciar a la población mundial sobre la importancia de mantener una buena higiene para prevenir posibles enfermedades.



"Este año le hemos hecho honor a lo que es la higiene y seguridad con toda esta situación que estamos viviendo", expresó a Elonce TV Delfina Cáceres, licenciada en Seguridad y Salud ocupacional.



La OMS, advierte que hasta el "85% de los brotes observados en estudios sugieren que la transmisión ocurre durante contactos prolongados en lugares cerrados", señala el organismo.



Al respecto la licenciada dijo que "los protocolos que se implementes en los lugares cerrados, tiene que estar adaptados a cada empresa. Cada industria tiene tareas distintas y es necesario que este adaptado a eso".



"En nuestra ciudad, lo que se está controlando, al ingresar a un lugar es la temperatura y la declaración jurada que no presentaron síntomas, pero nos estamos encontrando con muchos casos en donde son asintomáticos y lo único que manifiestan es la pérdida del gusto y el olfato", señaló.



Y agregó que "eso no se está controlando, no tenemos un kit para poder evaluar el gusto y el olfato de las personas".



Sobre los protocolos que se implementa, comentó que "falta que las empresas realicen más consultas y la adaptación al lugar de trabajo. Es muy importantes que en los lugares de trabajos cuiden a los empleados y a los clientes".



En los comercios "es importante la desafección de todos los artículos y productos. Es una limpieza primaria que debe hacer el comercio y después cada persona en su casa. Hay que apelar mucho a la conciencia social, porque una persona que contrae el virus en un comercio, puede generar muchos contagios".