Nueva Ley de Alquileres: Cómo serán los aumentos y la implementación

Economía Los puntos principales de la nueva ley de alquileres

La nueva norma extiende los contratos de alquiler de dos a tres años y señala, además, que la actualización del valor deberá ser anual y ya no semestral.El aumento anual deberá hacerse sobre un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE).Por otra parte, la iniciativa establece que "los contratos de locación deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", un punto importante porque evitará la firma de contratos "en negro".Alberto Marchini Poleri."Normalmente, el locador no suele aceptar garantías que viene de personas que no viven en la misma ciudad. Pero todos los negocios son conversables".Las inmobiliarias cobran "honorarios por la actuación en la locación de inmuebles, eso lo debe pagar el inquilino, en su totalidad, porque así se dispuso en la asamblea El colegio de Corredores públicos de Entre Ríos. Solemos darlo en dos o tres cuotas para que la operación se pueda concretar".Con la nueva ley "que establece tres años de alquiler, el monto que hay que pagar en el sellado provincial, es mayor. Por eso también, el monto de los honorarios, es un poco más costoso".Al respecto dijo que "el incremento de los alquileres es anual, si bien antes era así, uno, en el contrato, ya pactaba lo que iba abonar el segundo año. Con la nueva ley, la actualización del monto se establece en el mes 13 y se hace un mix entre la variación de la inflación y la del salario"."Lamentablemente hay muchas personas que no han podido acceder a su vivienda propia, por eso es mucha la gente que alquila. Es un potencial que está obligada a rentar un espacio para vivir".Por la pandemia, "muchas personas no pueden seguir pagando sus locales. En mi trabaja administramos estamos espacios y llegamos a un acuerdo entre los dueños y los inquilinos en que irían pagando los alquileres a medida que puedan, claramente no había incrementos, y en algunos casos hubo quitas".En tanto "con los estudiantes que tengo alquilando departamentos, no tuvimos bajas. Pero creo que vamos a una virtualidad prolongada en donde la demanda va a ser inferior"."Siempre hay que estar negociando para que las dos partes queden satisfechas. El peor negocio es tener las localidades vacías, eso no sirve", finalizó.