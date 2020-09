Reinventarse en pandemia: El artista Fabio Vides abrió una despensa con su hijo

"Un papá diferente"

"Los teatros del mundo están cerrando sus telones y nosotros levantamos una persiana para poder trabajar todos los días y reinventarnos en esta época tan difícil", argumentó ael director teatral Fabio Vides.Es que el artista paranaense, junto a su hijo Emanuel, decidieron instalar una despensa y verdulería sobre calle Feliciano 791, casi Cura Álvarez. "Este año no puede estar perdido, entonces, algo hay que hacer", fue lo que pensó Vides al comenzar a darle forma al emprendimiento comercial."Emanuel, a sus 16 años, me había pedido tener un quiosquito pequeño pero propio y me pidió que le enseñe y lo ayude a ahorrar. El año pasado terminó el secundario, y dado que la idea era que tenga su propio proyecto de emprendimiento, este era el momento de usar esos ahorros para que pudiera tener su proyecto, que era lo que él quería", contó el director teatral."Al principio queríamos poner una librería pero por la cuarentena cerraron las escuelas, entonces tuve la idea y le conté a mi papá de poner una verdulería; entonces él me dijo de poner un almacén también", agregó Emanuel al dar cuenta sobre los inicios de su proyecto.Según contaron a, el joven se ocupa de la atención al público, mientras que Fabio realiza las tareas de reparto. El pequeño drama familiar es que "el cadete se demora porque se queda hablando y sacándose fotos", contó Emanuel entre risas."Negocios hay un montón pero la idea es marcar la diferencia desde la atención al público, no solo desde la calidad de mercadería; sino tratar al otro como nos gustaría que nos traten a nosotros cuando vamos a un negocio", se defendió el artista."Emanuel se enoja porque me demoro mucho pero es media hora de selfies y anécdotas, y los otros diez minutos para la parte comercial", reconoció al contar que "antes, muchos me compraban una entrada para una obra de teatro, y hoy me compran mercadería".Vides, de reconocida trayectoria en los escenarios, reveló aque debió tomar un pequeño curso para poder identificar los diferentes tipos de frutas y verduras. "Inventamos unas banderitas argentinas con los nombres de los productos pero un día no había ninguna... vino una señora a pedirme espinaca y no sabía cuál era; entonces le dije: `Hoy es el día que usted puede elegir su espinaca´ y me responde `esa´. ¡Muy bien! le respondí", contó alegremente.El artista comentó que durante el aislamiento por coronavirus, "a la clase por zoom la podes sostener por un tiempo pero a no todo el mundo le gusta, y si bien he tratado de aggiornarme, hay cosas que tienen que ser un salón de clases"."Dependemos de las habilitaciones para que todo pueda fluir", reconoció al remarcar: "O nos quedamos sentados tomando mate hasta que se terminen los ahorros y después vemos cómo entramos en pánico, o los invertimos y empezamos a remarla".Finalmente, aseguró que "todo el que venga a la verdulería diciendo que nos vieron entendrá un descuento".