Protesta de hoteleros y gastronómicos en Casa de Gobierno: "Queremos trabajar"

Hoteleros y gastronómicos se manifestaron este jueves frente a Casa de Gobierno, en Paraná, contras las medidas restrictivas impuestas por el gobierno provincial debido al aumento de casos de coronavirus en la capital entrerriana."Venimos a reclamar por la reapertura de los comercios hoteleros y gastronómicos porque somos los más afectados, junto con los responsables de los gimnasios", apuntó auno de los propietarios de Live Rock."Esta cuarentena lleva más de 150 días y así no hay comercio que aguante; con tantos días cerrados, no podemos mantener la actividad", apuntó el representante del rubro.A la manifestación se sumaron trabajadores de gimnasios y jardines maternales que habían partido en caravana desde Plaza Mujeres Entrerrianas."Hay muchos que van a cerrar porque están muy endeudados y no hay un panorama claro de salida a la crisis. No hay buenas propuestas", reprochó el empresario gastronómico.Por su parte, una representante del sector hotelero sentenció: "Queremos trabajar, porque esto ya es una discriminación contra el control hotelero-gastronómico y contra los gimnasios"."Trabajamos con todos los protocolos, no hubo ni un solo contagio en nuestro sector y la situación es una agonía total porque llevamos cinco meses sin ingresos", lamentó.Por parte de los gimnasios, uno de los manifestantes acusó "la necesidad urgente de abrir las puertas porque no podemos seguir así". "Vamos rumbo a la ruina tras la oportunidad de apertura que no alcanzó a durar un mes y por el DNU que nos volvió a cerrar las puertas, siendo que tomamos todos los recaudos", lamentó el trabajador."Necesitamos con urgencia poder volver a trabajar", remarcó al dar cuenta que "ya se cerraron más de 20 gimnasios en Paraná".