Marcha de gimnasios y jardines: "Estas medidas son un certificado de defunción"

Representantes de gimnasios y jardines de Paraná realizaron una caravana y manifestación en contra de las nuevas medidas de restricciones para la capital entrerriana."En este último mes comprobamos que no somos fuentes de contagios, los números nos avalan", explicó aun representante de gimnasios, Diego Scocco.A su vez afirmó: "de los cuales reportamos unas 180.000 asistencias que corresponde a un 2,8 de veces por semana por cliente"."De esos clientes, y gracias a nuestros protocolos pudimos saber rápidamente quienes habían entendido contacto en el gimnasio con esos contagiados, por lo que se les aviso enseguida y se aislaron a 52 personas de las cuales ninguna tuvo síntomas de coronavirus", resaltó.Y continuó: "La situación económica es muy apremiante, estuvimos acumulando deudas durante cinco meses, recién en agosto pudimos volver al 50 por ciento de la concurrencia habitual. Teníamos la esperanza de que las personas vuelvan en septiembre a los gimnasios, y"."Hicimos un esfuerzo descomunal, nadie se puso a pensar con números, sino no tomarían estas medidas", argumentó.En este sentido, sentenció: "Se dijo que los problemas fueron las reuniones sociales y eso nada tiene que ver con los gimnasios y clubes""Queremos volver a trabajar y sobre todo generar el bienestar de las personas, no pedimos limosnas", indicó.Por su parte una maestra jardinera, dijo que "r"."Las autoridades en una reunión lo único que nos ofrecieron fue un puesto en la feria, no nos parece una respuesta coherente. Lo único que recibimos fueron los ATPS para poder pagar los sueldos de los empleados"."Desde que la pandemia comenzó en Paraná cerraron cinco jardines, y cada vez estamos bajando más los brazos porque cada vez eso es más incierto".Además, el comisario Julián Bevilacqua comunicó que el personal policial se hizo presente en el inicio de la caravana para "trazar el recorrido que realizarán los manifestantes para la prevención, y que no haya ningún inconveniente en el tránsito".