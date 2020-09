Cocinero representó Entre Ríos en concurso nacional: "Fue una linda experiencia"

Pablo Aguirre nació en Mar del Plata, pero hace años vive en Paraná. Es técnico auditor en bromatología, se considera un cocinero amateur y realiza cerveza artesanal.

Estuvo participando del concurso de Cocineros Argentinos y llegó hasta la semifinal.



"Yo soy un cocinero amateur, estuve participando del concurso y justamente hoy quedé afuera por un 49% contra un 51%. Fue una experiencia muy linda", expresó a Elonce TV.



"Mi satisfacción era poder participar y la verdad que me fue bastante bien. La marca que auspiciaba el concurso, al ganador le regalaba un año de sus productos. Mi idea era poder dar esos alimentos a quienes realmente los necesitaba", contó.



"En casa cocino día y noche, pero siempre apurado y con poco tiempo. Este programa me dio la posibilidad de ver la cocina con otros ojos. Pude jugar con los mismo ingredientes de siempre y hacer otras cosas, también me atreví a probar otras especies", dijo.



Y agregó que "fue motivante para animarse a realizar otras cosas. Con la producción de cervezas estamos por instalar un patio cervecero en Valle María, una vez que pase la pandemia".



Con la cocina "uno puede mimarse, porque puede decir que tiene ganas de comer algo y con lo que tenes en tu casa, poder mezclar y preparar una comida rica. No estamos acostumbrados a realizar ciertas combinaciones en la cocina, pero hay que animarse".