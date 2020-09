Campaña #QueLaPandemiaNoNosFrene visibiliza urgencias de pacientes oncológicos

Más del 60% de los niños y jóvenes con cáncer de Argentina debe migrar a otras ciudades al menos una vez durante su... Publicado por Fundacion Crisalida en Domingo, 30 de agosto de 2020

#QueLaPandemiaNoNosFrene. Los chicos con cáncer no pueden esperar.







Las organizaciones que integran la Red Nacional de Ayuda a Niños y Jóvenes con Cáncer lanzaron en las redes sociales su campaña #QueLaPandemiaNoNosFrene con el objetivo visibilizar la situación de urgencia que atraviesan estos pacientes y sus familias desde el comienzo de la pandemia."Desde marzo que estamos en contacto con esta red, porque siempre estamos tratando de", expresó aGabriela Méndez, presidenta de la Fundación Crisálida.La Red Nacional de Ayuda a Niños y Jóvenes con Cáncer, funciona en todo el país y en las reuniones que mantuvimos, notamos el incumplimiento del protocolo de medicamentos que son necesarios para que el tratamiento no se detenga", dijo., los chicos necesitan recibir el tratamiento y por ahí el medicamento soportes. El protocolo que realizan, suele generarles algunos síntomas temporarios o de por vida y necesitan esos medicamentos que no entran dentro del banco de droga"."Mucha de las familias que no tienen que obra social o prepagas, suelen recurrir a los municipios para poder conseguir esos medicamentos. En tanto las drogas que están dentro del banco, suelen presentar demoras en las entregas o faltantes", mencionó.Desde nuestro lugar, tratamos de hacerles llegar a los municipios y las prepagas nuestro apoyo, para trabajar de manera conjunta y que los chicos puedan seguir sus tratamientos".Al finalizar, dijo que "por las razones que son de público conocimiento no estamos abriendo al público, pero eso no quita que no sigamos trabajando con las familias. Les enviamos elementos de limpieza, barbijos y les hacemos transferencias para que puedan comprar sus alimentos".