Cumplen 15 años las trillizas Brisa, Cielo y Rocío: La fiesta tendrá que esperar

Felicidad por tres

Festejo postergado

Las trillizas Brisa Itatí, Cielo Natalí y Milagros Rocío cumplen este 2 de septiembre sus 15 años. "Estamos felices porque estamos unidas", aseguró su mamá Adriana aal dar cuenta del pequeño almuerzo que compartieron debido a que por la pandemia de coronavirus, los encuentros familiares permanecen prohibidos en Paraná."Pasamos en familia y esperamos festejar el 6 de febrero, con la ayuda de la gente nuevamente. Hoy hubo una torta y muchos mensajitos de saludos", contó la vecina.Las trillizas nacieron prematuras y fueron momentos difíciles que debió transitar la familia. "Una estuvo internada 23 días, la otra estuvo 30 y Cielo, 40 días, fue la más comprometida. Pero salieron todas de diez y gracias a los rezos de la gente porque hubo muchas cadenas de oración por ellas, hoy me siento feliz porque las tengo a las tres sanitas", valoró Adriana.Tras el nacimiento, la familia encomendó la donación de ropa de bebé y cochecitos para las tres, todo lo que gracias a la comunidad yse pudo concretar. "Recibimos los tres changuitos, muchas batitas, leche y muchos ajuares. En aquel tiempo necesitábamos 100 pañales para cuatro días y un tarro de leche alcanzaba para un día y salía carísimo", recordó Adriana al agradecer la ayuda recibida.Adriana es madre de "ocho hijos y uno en el cielo. El mayor va a cumplir 32, la que le sigue 31, la otra 30, Daia de 28, Juan de 20 y las niñas de 15. La relación entre hermanos es muy buena y cuando hacemos videollamada, porque ahora no nos podemos ver, es una alegría porque gracias a Dios son muy unidos".Consultada a Adriana qué sintió cuando se anotició del embarazo de trillizos, ésta reconoció: "Me agarré la cabeza cuando me dijeron que eran tres, si hasta buscaban un cuarto bebé en la ecografía... entré en shock. A los siete meses, cuando nacieron, recién caí porque no entendía cómo podían ser tres si en la familia no había nadie que tenga trillizos. Y además de la sorpresa -rememoró- porque si ya tenía cinco, que me dijeran que iba a tener tres más..."."Fue la alegría y sorpresa más grande porque es una experiencia única, y si lo tendría que volver a hacer, ¡lo hago! porque no se imaginan lo lindo que es verlas a las tres cuando se abrazaban, una la peinaba a la otra y a donde iba una iban las otras; siempre fueron muy unidas y eso era hermoso de ver cómo se querían y cómo se buscaban y extrañaban", destacó. "También se complicaba porque a veces, una quería ir a casa de una amiga y las otras tenían que marchar juntas", contó entre risas.A Brisa la gusta la gimnasia artística, mientras que Cielo se inclina por la confección de pulseras artesanales y Rocío prefiere los peinados de peluquería."A nuestros cumpleaños teníamos planeado festejarlo con nuestros amigos", contaron al dar cuenta que el color y diseño de los vestidos se mantiene en secreto. "Somos muy unidas y a la mayoría de las cosas las hacemos juntas", coincidieron las tres. "Cuando Elonce TV nos entrevistó en febrero , muchísima gente se convocó para ayudarnos. La modista y la mesa dulce siguen en pie, DJ no nos van a faltar y del resto nadie confirmó nada pero la situación de hoy día se entiende que es difícil", explicó la mujer al bregar para poder cumplir el sueño de la fiesta de 15 a sus hijas en el mes de febrero.Y agregó: "Es difícil porque estoy enferma, pero seguimos como se puede. Tengo unos vecinos geniales, mi familia me ayuda muchísimo. Tengo unos ángeles alrededor de mí porque cada vez que necesito algo, ahí están desde amigos, vecinos y parientes, todos".