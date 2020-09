La terminal lleva casi seis meses "vacía": Los comercios tratan de subsistir

Los comercios de la terminal son de los más golpeados por las restricciones que se implementan en el país desde marzo. La suspensión del servicio de colectivos a nivel provincial y nacional hizo que el movimiento de gente sea prácticamente nulo en el lugar, por lo cual los responsables de algunos negocios apuestan a la venta online.Una re las responsables del drugstore señaló que "la situación es malísima. No hay nadie. A veces viene gente al Rapipago, para una carga virtual de celular o la Sube, pero en cuanto a quiosco, no se mueve nada". Admitió que los cigarrillos "siempre" tienen demanda pero "no es lo mismo. A lo que más viene la gente es a pagar".Admitió que la situación económica "es complicada, a los empleados nos están pagando en cuotas". Y completó lamentando que "es habitual" desde hace más de cinco meses ver la terminal de colectivos prácticamente vacía.Por otra parte, Jésica manifestó que "siempre tratamos de ponerle la mejor cara". Comentó que venden bijouterie, artículos de marroquinería, de librería, entre otros. Acotó que "solamente permitimos dos personas en el local" y que apuestan a descuentos y a las ventas online como para subsistir. "Pasamos fotos y eligen venir a buscarlos o se lo enviamos con un cadete", expresó."La situación es un poco cansadora, pero lo primero es la salud", completó.