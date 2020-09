Aclaran cómo trabaja el Registro de Conducir de Paraná tras un caso de Covid-19

Se detectó un caso positivo de coronavirus en el Registro de Conducir de Paraná y debido a la situación, se procedió a desinfectar el edificio de calle Alem 826. Desde el área se aclaró que el trabajador afectado no concurría a la oficina desde hacía una semana y a través deencomendaron "paciencia" a los ciudadanos debido a que hubo turnos que fueron reprogramados."La semana pasada, un trabajador cuyos familiares tenían un caso de Covid-19, manifestó la situación el 25 de agosto y dejó de concurrir al edificio. Posteriormente se hizo el hisopado y el 28 fue confirmado que era positivo; pero desde la semana anterior no estaba concurriendo a trabajar", explicó ael coordinador general de la secretaría municipal de Seguridad Vial, Enrique Ríos.Y continuó: "Ayer cuando se notifica la situación, se procedió a hacer la desinfección del lugar y el área hoy está trabajando normalmente sin mayores inconvenientes, excepto porque los tres médicos que atienden el área manifestaron que por diferentes razones se encuentran imposibilitados de cumplir con este servicio".De acuerdo a lo que aclaró Ríos, los profesionales tienen que estar matriculados en la Agencia nacional, por lo cual permanecen a la búsqueda otros médicos que ya tengan esta matrícula para poder garantizar la normal prestación del servicio."Se aplazaron los turnos pero tratamos de cumplir con los programados, y en caso de haber una modificación se le notifica a la persona a través de correo electrónico. Les pedimos que sepan entender la situación y tengan paciencia", encomendó el coordinador y ex concejal.Finalmente, aclaró que "no hay otros aislados en el edificio de calle Alem, ni en el área de Movilidad Urbana",