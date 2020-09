Covid-19: "Preocupa que la gente siga con la conducta como si no pasara nada"

Se confirmó este martes que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dio positivo de coronavirus.



Al respecto, Silvina Saavedra, coordinadora del nodo epidemiológico de la municipalidad de Paraná, explicó a Elonce TV que "el intendente Adán Bahl está bien. Se realizarán los protocolos correspondientes para determinar si fue contacto estrecho y demás". La consulta surgió porque el mandatario local estuvo junto al gobernador participando de la conferencia que se brindó este lunes, donde se anunció el regreso a fase 3.



Sobre la situación epidemiológica en Paraná, Saavedra dijo que "más allá de que hayamos vuelto a fase 3, este lunes se vio que la gente no había tomado mucha conciencia del tema y había mucha circulación. Siguen con la conducta como si no pasara nada. Estamos preocupados por eso. Hoy con la lluvia disminuyó el movimiento en la calle, pero el tema está en que no se hayan reunido en las casas a tomar mate y comer tortas fritas".



"El tener el sistema sanitario con una alta ocupación preocupa. Hoy se confirmaron un montón de casos, mañana otro tanto más. El resultado de las restricciones se verá recién en una o dos semanas. Los casos que estamos conociendo hoy son los de cinco días para atrás o más porque se están demorando los resultados. La fecha de inicio de síntomas es de más atrás. Esta enfermedad tiene una incubación de entre 3 y 14, con un promedio de entre 5 a 7 días", aseguró.



Se refirió también a cómo se determinan los contactos estrechos de un paciente confirmado de covid-19 y señaló que "se toma como período de seguridad, 48 horas antes, hasta el inicio de los síntomas para aislar a contactos estrechos. Si hablamos de contacto estrecho: tiene que haber estado más de 15 minutos con esa persona, en un ambiente cerrado y sin el uso de protección o sin guardar la distancia. A veces recibimos poca carga viral y por eso también se dan cuadros más leves, asintomáticos y demás. Todo depende la carga viral que recibamos".



"La mayoría de los contagios se están dando en reuniones sociales, entre amigos, entre tres o cuatro o más. Los jóvenes en general hacen cuadros leves o asintomáticos. El problema es si conviven con una persona mayor o que tiene factores de riesgo. Esas personas no siempre la van a pasar tan fácil. Un 20% tendrá un cuadro complicado, podría terminar en terapia intermedia o intensiva", agregó.



Y finalizó: "Más que disminuir la circulación hay que disminuir los contactos, evitar reuniones, evitar juntarse, evitar todo esto. Hay estudios que muestran cómo varía la curva de contagios con uso de barbijo, el distanciamiento y ventilación. Los contagios siguen, pero no se dan los picos que saturan el sistema sanitario". Elonce.com