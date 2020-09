Es esencial "evitar reuniones y no compartir mate", remarcó profesional de salud

Campaña "Cuídate para ayudar"



El área de Vigilancia Epidemiológica, confirmó que este martes en Entre Ríos se registraron 265 nuevos casos de coronavirus. Los primeros 191 casos fueron detectados en el departamento Paraná, de los cuales, 158 corresponden a la ciudad capital. Además se confirmaron cinco fallecimientos asociados a Covid-19.Ana María Bejarano, integrante de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos.Tenemos una fatiga de varios meses y estamos en un continuo estrés", dijo.Al respecto de la cuarentena tomada el 20 de marzo, resaltó que "estuvo bien, el pico en algún momento iba a llegar y necesitábamos el tiempo para poder prepararnos. En todo el mundo se trabajó sobre supuestos y no sobre seguridades, porque hay muchas cosas de las que no estamos seguros, como el número de contagiados, el cómo se está dando la situación".Y agregó que "".Sobre la situación de Entre Ríos, comentó que "hoy en día tenemos 1800 casos activos, y eso quiere decir que nuestro sistema de salud está al 70%."."La llegada a cuidados intensivos en estos pacientes, tiene alta tasa de mortalidad.Hasta que no llegue la vacuna, debemos continuar de esta manera", remarcó la licenciada.En ese sentido, agregó que "Si una persona tiene un aumento de síntomas, debe concurrir al sistema de salud, ya sea público o privado. Es importante tomar la situación de forma precoz"."Muchos de los pacientes, graves ventilados que tenemos, son pacientes con coronavirus. En estos momentos no tenemos personas con neumonías de la comunidad, que en esta época solemos tener".El Círculo Médico, en colaboración con profesionales de la salud de Paraná, lanzó una campaña de concientización para la prevención del Covid 19. Bajo la consigna "Cuidate para ayudar", la campaña de bien público tiene por objetivo "llevar un mensaje a la comunidad en general y a cada individuo en particular para apelar a la toma de conciencia y responsabilidad en la prevención del coronavirus".Al respecto, dijo que "todos estamos en una situación de hartazgo.Que nuestros pacientes se mueran en soledad, es algo que nos estresa".