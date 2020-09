"Lo más lindo es cuando uno sirve la comida y con una sonrisa te dicen gracias"

El 1 de septiembre se celebra el Día de la Cocinera y en este día tan especial, en un año marcado por la pandemia del coronavirus, Elonce TV dialogó con Eliana Tognoli, que presta funciones en el comedor de la escuela Bernardino Rivadavia de la ciudad de Paraná.



"Arrancamos muy temprano, 7.30, primero preparamos el desayuno para todos los chicos que se sirve a las 9.30 y después empezamos con el almuerzo para 250 chicos", explicó la cocinera.



Tras ello, indicó que cada ciclo tiene su turno para ir pasando al comedor y confesó que los chicos "comen las verduras que en su casa no comen. Todos comparten la mesa y charlan; y nosotras siempre tratamos de que sea un momento agradable". Y agregó: "aunque no lo crean, lo que más les gusta es el guiso de fideos y la sopa; cuando hacemos milanesas, que es el plato que más prefieren en la casa, no lo reciben con muchas ganas".



Respecto a cómo es la labor de cocinar para tantos comensales, Tognoli señaló que es fundamental tener un buen grupo de trabajo para coordinar las tareas, "que todos colaboremos de la misma manera y hay que ser muy rápidos. Cuando se termina el desayuno ya que ir preparando el almuerzo para los chicos del jardín a las 11.30".



Consultada sobre qué es lo que más le gusta de su trabajo de cocinera en una escuela, Eliana no pudo evitar la emoción y las lágrimas y respondió: "me gustan los chicos que los extraño un montón ahora; y el momento cuando uno les sirve la comida que ellos con una sonrisa te dicen gracias, ese es el momento más lindo, también cuando te dicen si pueden repetir y uno les sirve otro plato de comida y se van contentos". Elonce.com