Gimnasios y gastronómicos se manifestaron en contra de las medidas restrictivas

Un grupo de personas se manifestaron, este martes bajo la lluvia, frente a Casa de Gobierno en contra de las nuevas medidas de restricción dispuestas por el gobierno provincial.Debido de que en Paraná, el área metropolitana compuesta por Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, más la localidad de Gualeguaychú fueran declaradas en aislamiento social, preventivo y obligatorio en fase 3 hasta el 13 de septiembre, muchas actividades fueron restringidas."La verdad es que nos tiene que dejar trabajar, tengo derecho a que nos dejen abrir, no hubo gimnasios en los que ocurran contagios de Covid-19", dijo una trabajadora de gimnasios aPor su parte, un hombre explicó que "la convocatoria surgió porque la gente está fastidiada con esta situación, el verdadero origen del problema está en el DNU que emitieron porque es inconstitucional y avasalla derechos"."Soy un ciudadano común, nos obligan a pedir permiso para abrir o cerrar los comercios", sentenció.Un trabajador del rubro gastronómico apuntó: "Estamos muy afligidos, la situación es desesperante, las ventas van a desaparecer. En mi caso tenía dos locales con 11 empleados y ahora sólo tengo uno con tres trabajadores"."Ya no sabemos que cerrar, y que el camino está complicado, pedimos que las autoridades se hagan cargo del sistema sanitario y nos dejen trabajar", apuntó uno de los presentes.Otra entrenadora de gimnasia dijo que "abrimos menos de un mes y tuvimos que cerrar sin sentido, esto es un atropello a la libertad"."Estamos en contra de que el gobierno retroceda en las fases, las personas necesitan trabajar, las medidas de ayuda no colaboran. Defendemos los derechos de las personas", mencionó uno de los manifestantes.Al finalizar una mujer declaró: "El sector privado nos vemos afectado con todo lo que está sucediendo, no estoy en contra de lo que fue la cuarentena en un primer momento, pero ahora se atenta contra la clase trabajadora".