Entran hasta seis personas por día a hoteles que alojan sospechosos por Covid-19

Duelo

Ante el incremento de casos de coronavirus en Paraná, el municipio dispuso de unidades de cuidado donde se aloja a las personas que se consideran como caso sospechoso y otros dos espacios para familias convivientes y pacientes positivos para Covid-19.la subsecretaria municipal de Salud Comunitaria de Paraná, Micaela Rey."En ambos hoteles hay equipos interdisciplinarios de la Provincia y la Municipalidad en la que se hace el primer contacto desde Salud Mental con el usuario que estará a la espera del resultado para acompañarlo durante ese proceso; siempre y cuando surja la demanda de la persona de poder contar con esa asistencia telefónica denominada Atención Remota en Salud Mental que acompaña el proceso a la espera del resultado, sea positivo o negativo", explicó la funcionaria municipal.En la oportunidad, Rey aclaró que "ninguna persona debe pagar nada porque el municipio costea la estadía, alimentación y todos los insumos que se requerir"."En el caso de la unidad de cuidados mínimos para pacientes leves que no requieren la internación, Paraná cuenta con el Hotel Chamarrita destinado a las familias convivientes que resultaron positivos para Covid-19, y el CEMI cuya logística de cuidado es realizada por un equipos de trabajadoras sociales y psicólogas que realizan la contención remota en Salud Mental y la inserción durante el pos alta que implica para las familias el estar separados", detalló.Rey comentó que la capacidad de los hoteles y las unidades de cuidado, "es rotativa". Y agregó que "en los hoteles, un 30% de los alojados da positivo para coronavirus"."En los hoteles tenemos un ingreso estimado de cuatro a seis personas por día, y esa misma rotación se da a las 48 horas aproximadamente; mientras que en el CEMI actualmente hay 13 personas alojadas, y la capacidad es para 64 personas", detalló la funcionaria municipal.Punto aparte, la subsecretaria municipal de Salud Comunitaria de Paraná adelantó que "se elaboraron dispositivos para el acompañamiento de lo que será el duelo, por experiencias anteriores como lo fue la dictadura militar cuando no había un cuerpo para doler al ser que no estaba más, esa imposibilidad del último abrazo"."Se está recuperando el material escrito por grandes psicoanalíticas para ayudar a la persona a tramitar el duelo con otros ritos e incorporaciones de lo que es la pérdida al no tener la posibilidad clásica de tener el cuerpo para el velatorio", explicó Rey.