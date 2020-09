Donda: "Es muy difícil controlar el ida y vuelta de San Benito a Paraná"

El área metropolitana de Paraná (Capital, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde) y la ciudad de Gualeguaychú, fueron declaradas en aislamiento social, preventivo y obligatorio en fase 3, hasta el 13 de septiembre inclusive. La decisión se funda en la necesidad de oxigenar el sistema de salud para favorecer la reorganización de la red de servicios frente a la pandemia."Nadie quiere llegar a esta etapa pero organizándonos para pasarla de la mejor manera porque necesitamos que sea efectivo para que se corte la situación", indicó ael intendente de San Benito, Exequiel Donda.

"Necesitamos transcurrir lo más rápido posible para sea efectivo y tengamos los resultados esperados para no colapsar el sistema de salud"

Donda comunicó que el municipio "dispuso dos vehículos para que circulen todo el día por la ciudad para captar y llamar la atención de las personas; y cerramos por parques porque necesitamos que no se circule para cortar los contagios".Fue en se sentido que encomendó: "Cuando podamos volver a habilitar las actividades, seamos más responsables porque salir a caminar no es lo mismo que juntarnos a tomar mate en la plaza".Finalmente, el intendente acotó que no hay controles internos entre Paraná, San Benito y las demás localidades. "Sí volvieron a hacerse controles policiales en los ingresos a la zona metropolitana pero es muy difícil controlar el ida y vuelta de personas porque prácticamente somos un barrio grande de Paraná y es imposible controlar ese movimiento", reconoció.