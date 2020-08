Afiliada a PAMI necesita de una radiocirugía: La respuesta de la obra social

La respuesta de PAMI

Paraná Pide por un kinesiólogo que pueda atender a su madre operada de la cadera

Una afiliada a PAMI, Gloria Ortellao, está luchando por su vida esperando una radiocirugía cerebral a la que debería ser sometida de forma urgente, mientras permanece internada en el hospital San Martín de Paraná.Desde la obra social explicaron alos motivos por los que la intervención está demorada y prometieron que "en breve" habrá una respuesta al pedido. Además, respondieron al requerimiento de prestaciones de kinesiología para una afiliada operada de la cadera."El reclamo es hacia PAMI porque mi mamá está internada desde el 17 de junio y a la espera de una radiocirugía cerebral que tienen que hacerle. El pedido está hecho desde el 18 cuando presentamos todos los papeles pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuestas", apuntó Paola aSegún indicó la mujer, su madre "tiene dos lesiones en la cabeza y cada vez que sufre un episodio de convulsión, el edema se agranda más"."Necesita de la radiocirugía porque ya le hicieron rayos y no hay otra manera de poder salvarla", indicó al dar cuenta que la intervención "se realiza en el CEMENER pero PAMI no tiene convenio con ese centro; por eso hicimos el papeleo pero nos dicen que todavía no tienen respuesta desde Buenos Aires"."Tras el último episodio que tuvo días atrás, los médicos le daban horas de vida, pero ella salió adelante y la está peleando. Necesitamos que le hagan la radiocirugía porque por cada convulsión que tiene el edema se agranda más", alertó.El Coordinador General Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) - Entre Ríos, Diego Tórtul, explicó: "No tenemos prestadores locales para llevar adelante la radiocirugía que la paciente necesita, y en estos casos, este tipo de intervención se deriva a prestadores de otra provincia; pero por la pandemia, no creemos que trasladar a esta afiliada sea lo mejor por lo tanto estamos buscando la posibilidad que eso se genere acá"."El CEMENER puede realizar esa intervención porque estaría en condiciones pero la complicación que surge es que el Centro no es prestador de PAMI para esta intervención. Tenemos que logar que salga una resolución para que vía excepción se pueda abonar esta prestación, pero para eso necesitamos de la autorización del nivel Central a donde ya se elevaron todos los documentos y estudios necesarios para que esta habilitación salga favorable", detalló.Tórtul destacó que la situación "se resolverá en breve y a la respuesta la vamos a tener". "Se necesita de una intervención de la Central para que evalúen si esta prestación es la que necesita la afiliada, y la cobertura estará abonada", señaló el funcionario."Me llamó la atención la nota porque las prestaciones que se solicitan, se dan. PAMI está funcionando y otorga todas las prestaciones en tiempo y forma", remarcó el funcionario al recalcar que "una vez que uno se afilia a PAMI tiene la cápita asignada y es por eso que todos los afiliados tienen un kinesiólogo asignado".Tórtul sostuvo que se comunicó con Casco, que le preguntó si realizó el pedido en PAMI para kinesiología pero éste respondió que no. "Le pregunté si tenía el pedido del médico de cabecera para poder gestionar esa intervención, pero dijo que tampoco lo tiene", indicó."Se hace difícil porque la persona nunca lo solicitó a PAMI y para pedir la intervención de un kinesiólogo se requiere de la derivación de su médico de cabecera, que tampoco tiene", aclaró el titular de la obra social en Paraná.De acuerdo a lo que indicó aTórtul se puso a disposición del hijo de la afiliada "para que una vez que tenga la derivación del médico de cabecera, acuda inmediatamente a hablar conmigo y se la gestionará la prestación"."Para solicitar la prestación necesitamos el certificado del médico explicitando que el paciente requiere kinesiología en el domicilio; pero la obra social no estaba al tanto", cerró.Finalmente, encomendó comunicarse al 138 a línea telefónica 4223638 / 4319827 / 4222926 o a través de la web de PAMI.