Con más de 60 años de oficio, Ramón se gana la vida vendiendo plumeros

Ramón Romero es un vendedor ambulante de plumeros que trabaja hace más de 60 años. Supo con mucho esfuerzo y sacrificio mantener a su familia con este oficio. Actualmente, con motivo de la pandemia, a este trabajo casi en extinción lo realiza tres horas por día."La situación cambió mucho, las personas ya no son como antes, ahora vamos mal", relató el vendedor aRomero contó que hace más de 60 años trabaja vendiendo plumeros en la zona de calle Lavalleja de la capital entrerriana."Lamentablemente ya no oferto casa por casa, paso por la calle y la gente que necesita plumeros me llama", señaló.Y mencionó que "las personas tienen miedo a salir pero a mí no me queda otra, lo hago obligado. Tengo temor por el coronavirus, pero hay que salir igual porque el dinero no alcanza y a la larga la mercadería se pica".Romero, contó que él y su esposa cobran la jubilación mínima, pero que el dinero cada vez le alcanza menos porque su señora está enferma y tienen dos cuidadoras permanentes.

"Mi sueño es vivir para cuidar a la patrona"

"Gasto casi 24.000 pesos en las cuidadoras, pago la luz, remedios, impuestos y ya no se de donde sacar dinero".En relación a las ventas, Romero declaró que "es como todo, hay veces que se vende y otras que no"."Los plumeros se usan para autos, ventanas, muebles. También hay de cabo largo, que son para sacar telarañas", explicó.Además de plumeros, Romero vende escobillones y lampazos. "Los precios, varían según el producto, los plumeros arrancan en 1200 pesos".Y aseguró que sus clientes habituales son: "los jubilados".