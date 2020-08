Covid19: "Antes eran sospechas y ahora son casos reales. De 10, 4 son positivos"

En relación al crecimiento de casos de coronavirus en Paraná, desde el Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson", aseguraron aque, indicó la directora del efector de salud, la psicopedagoga Paula Lemos, al remarcar:para controlar que en esos 15 días no tengan sintomatología, porque durante ese período puede registrar síntomas y se le vuelve a hacer un hisopado", aclaró Lemos.En relación a la tarea que realiza el centro de salud ubicado sobre calles Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Raúl Humberto Zaccaro, su directora comentó queRespecto a la dinámica de trabajo, explicó que los pacientes, "antes, se acercaban porque sentían una sintomatología, pero ahora se consulta mucho por teléfono". "Los médicos están a disposición más allá de la atención para evaluar y atender por teléfono, y de acuerdo a los síntomas le piden al paciente qué se hacer que para evitar que se trasladen", indicó."Para asegurarles que se acerquen, y tratar que no estén en contacto con nadie, hay un espacio aislado para esperarlo para evaluarlo con los equipos necesarios tanto para el paciente como para el personal de salud", detalló.En la oportunidad, Lemos aclaró que el centro de salud no realiza hisopados, "pero la coordinadora, la Dra. Benet, es quien gestiona los turnos y el traslado".Consultada a la directiva si el efector de salud registró trabajadores con coronavirus, ésta comentó que "ha habido casos de riesgo porque la mayoría del personal de salud trabaja en dos lugares; entonces es obvio el contacto y riesgo de contagio"."Hubo bajas y recuperaciones, además de aislamientos por 72 horas porque en caso que los resultados sean negativos regresan", agregó."La dinámica de trabajo del centro de Salud cambia, hubo faltante de recurso humano, recarga en algunos servicios pero hay un gran equipo y mucha colaboración; nos readaptamos y hay profesionales que en este momento de pandemia no son necesarios que estén presentes, y sí están cumpliendo funciones en otras tareas como las de llamados, registros y seguimientos", explicó Lemos.Punto aparte, la responsable del centro de salud de barrio Mariano Moreno indicó que se atienden "entre 70 y 80 personas por día"."El día a día es muy activo, y si bien hay una organización para evitar que haya aglomerado de personas y contacto, no se para hasta las 19hs", remarcó. En detalle, explicó que "el pediatra realiza el control de niño sano por la mañana para evitar el contacto con los adultos, ya que por otro lado está el odontólogo atendiendo a adultos en otra sala distinta"."De 7 a 19hs se continúa con la vacunación porque es un anticuerpo y una herramienta de protección muy importante; por lo tanto Enfermería sigue vacunado sin restricciones y sin horarios. Se realiza la entrega de medicamentos, leche y anticonceptivos a través de Farmacia. Y Administración organiza el tema de los turnos programados, el control de niños por la mañana y a adultos al mediodía con el médico generalista, además de la atención telefónica", explicó al dar cuenta que "el centro de Salud fue ampliado y cuenta con dos accesos".