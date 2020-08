Olla popular en el Volcadero: Repartieron más de 400 porciones

Este domingo realzaron una olla popular en el Volcadero donde se entregaron más de 400 porciones."Esta iniciativa la empezamos con un grupo de amigas, y cada una sumo a otras personas. Además, nos comunicamos con las chicas de Suma de Voluntades y ahí formamos un equipo de trabajo, para venir a trabajar al volcadero", expresó aEvangelina."El trabajo fue increíble, hicimos una difusión por redes sociales para conseguir donaciones y mucha gente colaboró. Nos encantó la idea y es el puntapié inicial para seguir trabajando con otros barrios", dijo.Y agregó que "hicimos una olla popular de guiso, con arroz y pollo. Le pudimos poner muchos alimentos porque nos donaron de todo. Rindió alrededor de 450 porciones".En tanto, Roberto Gómez, encargado del volcadero, comentó que "me puse muy contento cuando me llamaron y me avisaron que iban a cocinar"."Hoy arrancamos muy temprano, tipo 8 de la mañana. Cada vecino se acercó con un recipiente y de acuerdo a la cantidad de personas que conformaban la familiar, le entregábamos las porciones", señaló.En ese sentido, mencionó que "también le damos una golosina a los chicos para que puedan compartir".