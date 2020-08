En distintos barrios de Paraná celebraron el Día del Niño

Día del niño Puerto Sánchez

En una jornada calida,recorrió diferentes merenderos en donde los más chicos fueron homenajeados con una rica merienda y una sorpresita para compartir en sus hogares.En la Parroquia Medalla Milagrosa celebraron este día. Vecinos de la zona, adornaron el salón de calle El Trébol y bajo un estricto protocolo entregaron una copa de leche."Estuvimos festejando el día del niño con la colaboración de los vecinos, comercios y empresas de la zona. Y con el padre, que fue la pieza fundamental para que se pueda realizar este festejo", comentó aCristian Deharbe, vecino."Estuvimos de las 16 hasta las 18 aproximadamente y se acercaron más de 150 chicos. Entregamos una leche, galletitas y golosinas, para que puedan disfrutar del domingo", dijo.En tanto, Patricia, otra vecina, agregó que "fue una inspiración poder realizar esta celebración. Ellos vinieron a buscar su botella con leche y nosotros estamos contentos de poder servirles".Por su parte, el padre, mencionó que "fue una alegría por parte de los vecinos, que fue su iniciativa realizar esta jornada. Solo quiero agradecer el poder celebrar el mes del día del niño".En calle Del pescador, también realizaron un festejo."La idea era repartir una chocolatada para los niños por el día del niño. Las donaciones las recibimos de los vecinos que conocen las situación del barrio", expresó aGisella Andrea."Como no puede haber mucha gente, los niños vinieron a buscar su copa de leche y después se fueron a sus casa a compartirla con su familia. Le dimos una chocolatada, galletitas y torta rusa", dijo.Y agregó que "fue una linda jornada. Le pudimos dar una alegría a los chicos, pero este año, el día del niño fue muy triste porque no hay muchas donaciones y no le pudimos comprar algún juguetito. Trato de devolverle a la vida, lo que alguna vez me faltó".Por último, el comedor en homenaje a La Loba, celebró junto a los más pequeños."Tuvimos una donación de la parte de la iglesia, y la leche la preparamos en el merendero, también hicimos torta fritas. Todo es para los chicos", expresó aVerónica Lescano."Tuvimos un lindo día y estamos muy contentos. Mi pareja es el dueño del comedor y yo lo ayudo. También participaron vecinos, ", finalizó.