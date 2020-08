Isolina, de 100 años, superó el coronavirus: "La abuela es muy fuerte"

Isolina Virgilio de Acosta es de Paraná y cumplió 100 años el 10 de julio. La pandemia no le impidió celebrar este cumpleaños tan especial, pero debió hacerlo con su círculo más íntimo, los que siempre están con ella, su familia: su único hijo, de 80 años (la próxima semana cumple sus 81); su nuera; su nieta y su pareja; sus dos bisnietos.Fue un momento muy emotivo, donde hubo torta, un cartel de festejo, el canto del feliz cumpleaños y mucho, mucho amor.Su nieta, Claudia Acosta, contó aque "ella es de julio de 1920. Anda dentro de todo bien. Por su edad tiene un andador que la ayuda a caminar. A veces se lo olvida y suele caerse, pero no se ha quebrado".Hace 10 días su salud comenzó a desmejorar. "Entró en estado grave, no podía respirar, le diagnosticaron neumonía y le hicieron el hisopado. Dio positivo de coronavirus. La internaron, estuvo estable y este domingo le dieron el alta. Ahora debe ser trasladada a un lugar para poder seguir pasando el aislamiento", señaló."La abuela tiene una fuerza bárbara. Ella perdió un poco la memoria un día antes de que todo pase. Por lo que me comentaron algunas enfermeras ahora ella reconoce su nombre, su familia, sus bisnietos, sabe quién es. Es re fuerte ella, es lo positivo, con 100 años se puede salir adelante", aseguró.Sobre cómo se contagió el virus, indicó que "no sabemos". En ese sentido, dijo que "por su edad ella no salía. Mis padres son adultos mayores también así que yo iba a la casa con todos los cuidados que hay que tener para ayudarla. Generalmente una vez por semana ella requería atención médica. También iba la chica de la limpieza. El tema es que ninguno tuvo ni tiene nada, solo ella. No se pudo determinar de dónde se contagió. Hoy ya es comunitario".