Pide por un kinesiólogo que pueda atender a su madre operada de la cadera

"A mi mamá la operaron de la cadera y hace cinco meses que está sin poder moverse y sin atención médica porque desde la intervención, nadie vino a verla", denunció Gustavo Casco ante Elonce TV.



"Los médicos no la atienden por Pami y los que tienen que venir cobran $700 de plus por sesión y eso es imposible de afrontar", evidenció el hombre al pedir por "un kinesiólogo que la atienda, porque los medicamentos que Pami no cubre se los compramos nosotros".



Los interesados en colaborar con el hombre pueden hacerlo al teléfono fijo 4300655 o dirigirse personalmente a calle Ñandubay 2360.



"En Pami me dicen que no trabajan por la cuarentena y los privados que tienen te cobran, otros no tienen cupo", comentó al pedir por "un médico pueda atenderla". (Elonce)