Madre de seis hijos perdió todo en un incendio y pide ayuda

Pedido solidario

Una vivienda de calle Valentín Denis de la ciudad de Paraná fue consumida por un voraz incendio que se presume intencional durante la noche de este viernes. La damnificada, una mujer madre de seis niños, antesolicitó la ayuda de los vecinos ya que perdió todas sus pertenencias como consecuencia de las llamas.Según su relato, cuando acudió a la comisaría para radicar la denunciar, al regresar constató que le habían robado "lo poco que había quedado". "Me robaron la garrafa, la televisión se quemó y la heladera tampoco está", aseguró.En la oportunidad, la mujer apuntó que "un vecino me incendió la casa por una pelea de gurises". "Este hombre -denunció- drogado y alcoholizado, entró y le quiso pegar a mi hija porque dijo que ella le buscaba agresión a su hija, siendo que la hija de él también es problemática".Quiroga, madre de seis chicos que asisten a las Escuela Libertad y EET Nº1 encomendó donaciones de "ropa, zapatillas, pañales, alimentos, colchones y frazadas"."Me prestaron una piecita y unos colchones, pero necesito de la ayuda de la gente porque me quedé sin nada", lamentó.Advirtió que en el incendio también perdió la Tarjeta Alimentar y el plástico con el que cobra la Asignación Universal por Hijo.