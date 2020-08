Intentaron estafarlo dos veces en pocos días:Pide a la población "estar atentos"

Un hombre denunció que durante esta semana intentaron estafarlo dos veces vía correo electrónico y alertó a la población sobre lo sucedido.



Tomás Schenone, manifestó a Elonce TV que "el 12 de agosto a las 1.48 am recibí un mail respecto de una deuda que tenía que abonar, de $3790 pesos. Me la enviaban desde la cuenta de, supuestamente, VISA Gerencia. Tomé todos los recaudos y entendí que la formalidad del texto no era la adecuada. Empecé a dudar. Me fijé en la dirección de correo y era sospechosa".



Al día siguiente "llamé a banco y me dijeron que estaba al día con todos los pagos, que no debía nada. Ellos realizaron la denuncia y yo hice lo mismo".



Este viernes fue víctima de otro intento de estafa. "Quise recuperar una de mis cuentas de MercadoPago. Entré al Facebook oficial de Mercado Libre para poner mi inquietud. Me respondieron los agentes y me dijeron que me enviarían un mail a mi casilla de correo. Al instante se comunican conmigo de manera privada, por Messenger, supuestamente una mujer que era agente de MercadoPago. Me empezaron a pedir algunos datos personales. Me pidieron el código de verificación del mail y se los di sin tomar muchos recaudos. Me la creí. Me pidieron otros datos y empecé a dudar", resaltó.



Aseguró que "me contactaron al whatsapp, empezamos a hablar con esta persona. Justamente se me da por leer el código que me habían mandado de MercadoPago y me doy cuenta que dice que nadie lo va a solicitar, que no hay que compartirlo. Yo ya había caído. Esto era una estafa. Era una persona que tomó mi código y luego con eso puede recuperar mi cuenta. Además tengo todas las tarjetas asociadas a la cuenta. Cuando me di cuenta bloqueo todo y consulté a Mercado Libre, que me explicó que por supuesto era un intento de estafa".



"Cambie todas las contraseñas. Gracias a Dios pude tomar las medidas necesarias en el momento justo porque si no iban a manipular todos mis datos, mis tarjetas", agregó.



Pidió a la población "tener cuidado, prestar atención y siempre consultar directamente con los bancos". Elonce.com