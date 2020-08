"Licha" cumplió 100 años en un geriátrico y su familia la saludó desde la vereda

"Licha", como la llaman sus seres queridos, cumplió este viernes 100 años. Por su edad está alojada en una residencia, pero eso no impidió que su familia le festeje el cumpleaños. La mujer nació en Alcaraz, pero hace 60 años que vive en Paraná."Hoy cumple 100 mi mamá que está en una residencia. Es una bendición tenerla conmigo, es un día muy especial. Por el coronavirus no podemos entrar al hogar, pero estamos desde afuera compartiendo el día", expresó emocionada aPatricia, hija de Pachi.En tanto Pamela, otra hija comentó que "mi madre es radiante, ella no solamente llegó a los 100 por el cariño que le damos, sino porque en la residencia que está la atienden de manera excelente. Es una bendición tenerla".Y agregó que "ella nos adoptó, somos tres hermanas, una falleció y siempre nos brindó todo el amor. Es lo mejor, excelente madre y abuela. Siempre le brindó lo mejor a todos los que iban a su casa"."Es una gran cocinera, extrañamos el afecto y estar con ella. Estamos esperando que pase todo esto para darle un abrazo y un beso. Es que lo necesitamos en estos momentos".Al finalizar le dedicó un mensaje: "Feliz cumple mami, por 100 años más".