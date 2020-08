Advierten que conexiones domiciliarias sanitarias deben ejecutarlas matriculados

Trámites

La Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad recuerda que para las solicitudes y realización de nuevas conexiones a las redes de aguaLos profesionales tienen a su cargo los distintos pasos administrativos que incluyen la solicitud formal y la presentación del plan de obras en el Departamento de Instalaciones Internas de Obras Sanitarias, que debe aprobar los nuevos planos.Tal como establecen las reglamentaciones vigentes, los servicios y provisión de agua potable y desagües cloacales constituyen la base del saneamiento urbano. El marco normativo apunta a impedir que por obras no autorizadas ni declaradas se produzca la contaminación directa ePor conexiones no declaradas, se registran deterioros o desperfectos recurrentes en la calidad del servicio de cloaca, se dan obstrucciones en las redes que impiden la normal fluidez de los líquidos cloacales, aparición de aguas servidas en la vía pública, anegamientos internos en domicilios, roturas en calles, entre otras deficiencias e impactos.En estos casos se dificulta la actuación deEn su rol de contralor de la correcta habilitación e inspección del funcionamiento de los servicios domiciliarios, Obras Sanitarias tiene la facultad de anular la conexión no autorizada, y el propietario deberá iniciar los trámites de solicitud correspondientes, a través de un matriculado. En esosEn el marco de las medidas sanitarias, para preservar la salud comunitaria y de los agentes municipales ante la pandemia de Covid 19, Obras Sanitarias atiende solo a través del Servicio de Atención al Vecino (SAV), al número 147.Para la realización de estos trámites, está disponible un sistema de turnos para los matriculados.