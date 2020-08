Escuela reacondiciona computadoras en desuso para alumnos sin recursos

La pandemia por el coronavirus transformó los hogares en aulas, pero no todos tienen los medios para que los chicos puedan recibir y hacer las tareas o participar de las clases virtuales que realizan algunos establecimientos educativos.



Es por ello que en el Colegio Privado "Nuestra Señora del Luján" de la ciudad de Paraná, se extendieron las manos solidarias que siempre buscan ayudar a quien lo necesita y, por medio de una iniciativa de algunos docentes, están reciclando computadoras en desuso para entregar a aquellos alumnos que no cuentan con el recurso tecnológico.



En diálogo con Elonce TV, la rectora del establecimiento, Judtih Trembecki, contó que "fue algo sencillo porque empezó de la solidaridad de los docentes de Catequesis y una de las preceptoras que como vieron que muchos de nuestros alumnos no podían realizar las tareas online como lo estamos planteando en el colegio y no podían conectarse a internet, trataron de solucionar el problema".



A partir de esta preocupación, "algunos empezaron a ver que tenían en su casa una computadora que ya no usaban y con el profesor de Tecnología que ayudó a ensamblar, fueron armando algunos equipos. Alguien dijo que tenía un celular en desuso" y así se fue gestando la ayuda. "Fue algo sencillo, no fue pensado como una campaña".



"En estos días, que celebramos el día de la solidaridad, pensamos que era bueno mostrar este gesto y también de las familias del colegio que se sumaron dando algo más del dinero de las cuotas para los chicos que no tenían internet y así se pudieron comprar algunos packs de datos. De esa manera, fuimos llegando de a poquito a las familias que no estaban pudiendo participar de la actividad escolar en esta situación tan particular que nos toca vivir", reflexionó Trembecki.



Y agregó: "Lo más hermoso es que esto surgió del corazón de la gente y de tratar de ayudarnos unos a otros para que estemos todos en la escuela, que es para lo que estamos trabajando tanto los docentes como las familias".



Finalmente, la rectora del Colegio Luján dio cuenta que los chicos y las familias recibieron con mucha alegría y agradecimiento los equipos que fueron entregados bajo todos los protocolos sanitarios establecidos en el marco de la pandemia por el covid 19. Elonce.com