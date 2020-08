Mirá la entrevista completa

Video: Adultos mayores contaron sus experiencias en las prácticas de Newcom

Adultos mayores a través decontaron sus experiencias en las prácticas de Newcom."Complicados por la pandemia, no podemos practicar Newcom, que es un deporte que estamos extrañando porque es para mayores de 50 años en adelante", aseguró Eduardo en comunicación con A media mañana.El Newcom es una derivación del vóleibol, en el que la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red. El principal objetivo es no dejar caer el balón. Una condición que se establece para este deporte es que los equipos sean mixtos y que lo practiquen mayores de 60 años."Todos los que pasamos los 50 años, cuando nos jubilamos, ese tiempo libre que nos queda, para mí es un golazo porque te asocias con más gente en forma recreativa y competitiva. Es un deporte muy atrapante y para los mayores de 50 años es un golazo", valoró Carlos."La práctica de Newcom nos hace bien física y mentalmente porque conocemos a otras personas, forjamos nuevas amistades y todo eso nos hace muy bien a nuestra salud mental", destacó Elida al revelar: "Ahora estamos bastante tristes y se extraña muchísimo el tercer tiempo, los viajes y las anécdotas".Los jugadores de Newcom proyectan presentar un protocolo de cuidado a las autoridades sanitarias para poder retomar las prácticas de este deporte.