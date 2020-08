"Ayuda y respuestas", el pedido que reiteran propietarios de canchas de fútbol 5

Tras una de las tantas presentaciones que hicieron en Casa de Gobierno, propietarios de canchas de fútbol 5 fueron derivados a una reunión con el secretario provincial de Deportes, José Gómez, al que le plantearon su "terrible situación, la que ya no da para más".



"Le pedimos la mínima posibilidad que tengamos para abrir", aseguró a Elonce TV uno de los dueños, Santiago Focks y apuntó que el sector "no recibe ayuda económica ni provincial ni municipal".



"Sabemos que se complica con el tema de los casos de coronavirus, pero Gómez nos dijo que nuestra situación está primera en agenda para cuando se pueda habilitar la actividad física o metegol humano que no es de contacto", comunicó.



"Nuestros clientes no están dispuestos a pagar para jugar al metegol porque el negocio fue armado para fútbol 5 y pensamos que podría ser posible de ser habilitado con el protocolo de cuidado que fue presentado en dos ocasiones", sumó por su parte otro de los afectados, Néstor Capdevila.



"Ya cerraron un par de canchas porque se vienen acumulando deudas por impuestos municipales, servicios y costos fijos como los alquileres de los complejos", aseguró.



En tanto, Lautaro Garnieri, indicó: "Nuestra preocupación es la situación económica porque estamos al límite; algunos vendieron sus bienes, se endeudaron porque no solo no llegar a cumplir con sus responsabilidades, sino que no llegan a tener para comer".



"Luchamos por la vuelta a la actividad con los protocolos presentados. Queremos volver a trabajar para poder cumplir con nuestras obligaciones y una ayuda económica, un beneficio del Estado para paliar la situación", destacó.



Según indicaron, son 25 las canchas de fútbol 5 habilitadas en Paraná, las que desde marzo se mantienen sin actividad debido a la pandemia por coronavirus. (Elonce)