Obras Sanitarias: "En verano falta el agua y en invierno fallan las cloacas"

Obras

Vecinos de la ciudad de Paraná quedaron sin servicio de agua potable durante la tarde de este jueves debido a trabajos de reparación de uno de los transformadores de energía eléctrica.Al respecto, el subsecretario de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo, explicó aque"Hoy no tenemos problemas para la provisión de agua, más allá que estamos pendientes de la altura del río y seguimos las proyecciones", aseguró el funcionario municipal al asegurar que están al tanto "que será una temporada seca". Sin embargo, aclaró que la repartición municipal cuenta "con un protocolo para cuando el río bajo de los 30 centímetros"., remarcó Arroyo.Según reconoció, los mayores problemas que registra Obras Sanitarias son por reclamos de cloacas en temporada de invierno., resumió.alertó el funcionario municipal al encomendar a los vecinos"Tratamos de intervenir los problemas en el sistema cloacal con el equipamiento y la capacidad operativa que tenemos porque hay muchos aislados ya sea por su edad o alguna patología", explicó.porque estuvieron en contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus que no es de esta área", informó Arroyo.Y en ese sentido, anticipó:porque es un servicio esencial que no puede abandonarse, con turnos rotativos y reducciones horarias"."Se proyectan obras con financiamiento del ENOHSA de Nación para intervenir algunas zonas de Paraná, el kilómetro 5½ es una de ellas, para que no tengan falta de agua durante el verano", anticipó Arroyo.Y agregó:; el objetivo es finalizar estas tareas a fines de noviembre para que los vecinos no tengan problemas"."Estadísticamente hay mucho consumo de agua, tanto por las pérdidas como por el derroche", comentó el subsecretario de Obras Sanitarias al mencionar que está prevista una campaña para concientizar por el uso responsable del agua y adelantó que se instalarán medidores en zonas de la ciudad "para micromedir el consumo y que el vecino pague lo que corresponde".