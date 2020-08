Posible cambio de fase: Sindicato propone reducir horario en comercios

Salarios

El gobierno provincial evalúa para Paraná nuevas medidas de restricción para intentar que disminuyan los casos de coronavirus, es por ello que muchos rubros temen que tengan que volver a cerrar por un período de tiempo.Desde el Sindicato Empleados de Comercio de Paraná, recomiendan no cerrar los comercios, sino que se reduzcan las jornadas laborales.Y continuó: "No tenemos la comunicación oficial sobre el cambio de fase, pero nos interesaría que"."Con ese cambio de horario se obligaría a las personas que compren a la siesta y cerraríamos a las 17. Además, deberíamos ser más estrictos con el horario de cierre de supermercados", argumentó el sindicalista.En este sentido, explicó: "Si queremos abarcar la pandemia debemos evitar la circulación de la gente, y recudir las horas de la tarde del comercio minorista y supermercado".En diversos comercios de Paraná, se produjeron casos de coronavirus, algunos se registraron en supermercados y otros en tiendas de indumentaria, "los trabajadores no fueron contagiados en sus lugares de trabajo, sino que fueron por familiares o contactos sociales", declaró el sindicalista."Los contagios se dan en otros ámbitos, nos están culpando y nos duele que se esté hablando de cerrar el comercio", explicó.Por otro lado, Ruberto informó que se está tartanto el tema de apertura de paritarias para los trabajadores del sector.En base a este tema, el sindicalista explicó que "tenemos dos sectores diferentes, los rubros que fueron considerados esenciales que tienen una situación económica distinta a otro sector que fue afectado por la pandemia, y se sostuvo con atps del Gobierno Nacional"."Es una situación bastante compleja, y la paritaria tiende a recomponer el salario, queremos incorporar cifras fijas de 2.000 y 4.000 pesos, para tratar de llegar a un aumento del".A su vez, Ruberto destacó que el sueldo de un empleado de comercio que trabaja 48 horas semanales ronda los 40.000 pesos.