Horas decisivas: Paraná se encamina hacia nuevas restricciones

A nivel nacional empieza a definirse por estas horas cómo será la nueva etapa de la "cuarentena" y las zonas del país que desde el lunes quedarán en aislamiento y cuáles se mantendrán en distanciamiento.A partir del crecimiento de los casos de coronavirus que tuvo la capital entrerriana, fuentes oficiales adelantaron aque. Si bien se sigue sosteniendo que los contagios se dan en reuniones sociales y familiares, las autoridades consideran queEs por ello que se aguarda el anuncio que hará el presidente, Alberto Fernández, el cual podría concretarse tras la reunión que mantenga hoy a mediodía con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, fuentes allegadas a la Casa Rosada, no descartaban que la definición "se estire" hasta mañana.No obstante, lo que ya parece un hecho, es que la situación en Paraná no se mantendrá como se presenta actualmente, con la enorme mayoría de las actividades económicas habilitadas, como así también las salidas recreativas., señalan.Sucede que la Casa Rosada tiene previsto cambiar el enfoque en la próxima etapa de aislamiento, ya que la zona del AMBA experimenta un amesetamiento de casos, pero en las provincias comenzó un rebrote que concentra la preocupación de las autoridades nacionales.Fernández escuchó uno por uno a los gobernadores para conocer la situación puntual de cada distrito, antes de terminar de definir las medidas para la siguiente etapa, que podría incluir retrocesos en las fases en varios puntos del país.a fin de detener la curva de contagios y permitir al sistema de salud se reorganice.El gobernador trasladó al presidente la preocupación manifestada por el Ministerio de Salud que expresa que "de mantenerse la tendencia en el número de contagios reportados, la capacidad operativa para la internación de pacientes Covid-19, moderados o graves, se verá comprometida en el corto plazo". Por lo que se evalúan "medidas cívicas concomitantes".