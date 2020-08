Protocolo para aplicación de plasma: el trabajo en el Hospital San Roque

La doctora Liliana Bustamante es jefa del Banco de Sangre del Hospital San Roque

Estos requerimientos son

para ser donante de plasma, pueden hacerlo comunicándose al 154472454, 154080875.

"Tenemos un alto requerimiento de plaquetas"

Los tratamientos que se realizan con plasma de pacientes convalecientes de coronavirus forman parte de un ensayo nacional que busca determinar la seguridad y efectividad de esta terapia. La investigación clínica tiene por objetivo establecer si el suero, cargado de anticuerpos contra el virus, puede ayudar a la recuperación de los enfermos.. En diálogo con, aseveró que"Ha habido comunicaciones, pero la gran mayoría son mujeres que han tenido algún embarazo alguna vez, otras más de un embarazo, por eso lamentablemente no pueden ser aceptadas como donantes. También, ha habido casos en los que los anticuerpos han resultado negativos, y en otros casos, no han reunido los criterios de selección de donante", afirmó.Dijo que: "En el caso de mujeres, no tienen que haber cursado ningún embarazo anteriormente, tienen que contar con una edad de 18 a 65 años, peso de más de 50 kilos, no haber sido trasfundido, no haber pasado por una cirugía en los últimos 12 meses, no haberse hecho tatuajes, acupuntura o perforaciones, en los últimos 12 meses", aportó la profesional.En el laboratorio de hemoterapia del hospital San Roque, "por la mañana hacemos las extracciones de sangre habituales, y en ese momento también hacemos las entrevistas a los donantes de sangre de plasma y luego concertamos con ellos un turno, por la tarde", contó.Para contactarse con el área"Luego de la comunicación con nosotros, le damos el turno de entrevista y luego el resto, con la extracción de las muestras para ver si reúne las condiciones, y luego concertamos el turno para la donación propiamente dicha", aseveró la doctora Bustamante.Puso relevancia en queHay varios chicos internados, a veces necesitan al mismo tiempo un alto requerimiento de plaquetas. Como en todos lados, hemos tenido una baja de donantes importante. Los que se han acercado son nuestros donantes voluntarios de siempre y quiénes ellos también convocan. Estamos pidiendo que se acerquen a donar sangre.afirmó Bustamante.