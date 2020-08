Osuna, Moreau y Tailhade realizarán un encuentro virtual sobre el "espionaje"

Video: Osuna, Mereau y Tailhade realizarán un encuentro virtual sobre el "espionaje"

Organizado por Casa Patria Paraná, los diputados nacionales por el Frente de Todos, Blanca Osuna, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, realizarán un encuentro virtual el próximo sábado.



"Este sábado a las 18 horas desde el sitio de Facebook: Casa Patria Paraná, estamos invitando a participar de un conversatorio donde participaran los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, que participan de la Comisión Bicameral de Inteligencia", expresó a Elonce TV Blanca Osuna.



"La idea es que las personas tomen conocimiento del tema. En el Congreso existe esta Comisión Bicameral que a la par de otros organizamos del Estado, se viene desarrollando una investigación, sobre acciones ilegales desarrolladas durante el gobierno de Mauricio Macri", dijo.



Y agregó que "el objeto de la investigación es el espionaje y otra acciones de destrucción y persecución de distintas personas y organizaciones que estaban vinculadas a la política o negocios".



"Yo trabajo en la Cámara Bilateral y nos pareció que era importante, que más allá de datos puntuales que aparezcan en los medios, que ese accionar, que es totalmente ilegal y que a la cabeza tuvo a ex presidente Macri, que se conozca. Hay acciones que se desarrollan en la inteligencia y el espionaje que interfiere en la vida de miles de personas", explicó.



"Estas acciones que el gobierno tiene que desarrollar en materia de recursos, en los derechos de las personas, como la salud, la economía. Uno se tiene que preguntar: ¿Qué se puede vincular desde lo realizado en una organización ilegal, que se creó al interior del gobierno nacional y lo que sucede en una familia?, nosotros decimos que si lo vincula y si lo atraviesa", comentó la Diputada Nacional.



Para participar en el conversatorio "no es necesario inscribirse, pero los que estén interesados pueden dejarnos sus datos, a través del Facebook. A nosotros nos sirve saber quiénes son las personas que participan". Reforma Judicial Al respecto, Osuna mencionó que "entiendo que forma parte de un inicio de una etapa, en donde la Argentina tiene la posibilidad, de que un servicio transcendente en términos de la obligaciones que el Estado tiene, como es administrar la Justicia, pueda ser mucho más eficiente".



Se trata de "solo de una etapa, que es la desconcentración y poner en foco los juzgados federales y en particular, poder diagramar la reubicación de los juzgados a lo largo del país. También, se debatirá algunas prioridades y especialidades que tiene la Justicia".



En ese sentido, aclaró que "no se abordarán los juicios que están en curso. Por supuesto que hay debates y el Congreso esta para eso, y es fundamental que los legisladores que representan al pueblo y que no están a favor, que propongan unas contrapropuestas".



Sobre las sesiones en la Cámara de Diputados, indicó que "hay un tema estratégico, que es poder aprobar una ley que apoya al sostenimiento de la políticas y acciones de turismo".



"Este sector, como actividad humana y económica, tuvo una gran afectación en esta etapa. El Gobierno va a acompañar como lo hizo con otros frentes, pero el bloque Juntos Por el Cambio no están decididos a sesionar".



Al finalizar, remarcó que "estamos dispuestos a iniciar una sesión con este tema. También, presentamos un proyecto, para darles un subsidio a los hijos de las personas que se desarrollan en el ámbito de la salud, que han fallecidos como consecuencia de haber contraído el covid-19".